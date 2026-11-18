Nvidiak ia 60.000 milioi irabazi ditu hirugarren hiruhilekoan, iaz baino % 105 gehiago
Jensen Huang kontseilari ordezkariak ezkontzaz kanpoko harremanak izan dituela argitara atera eta dimisioa eman ostean, administrazio kontseilua kargurako hautagai bila dabil, enpresa barruan zein kanpoan.
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Nvidia mikroprozesadore aurreratuen fabrikatzaile estatubatuarrak 65 287 milioi dolarreko (59 335 milioi euro inguru) irabazi garbia lortu du bere hirugarren hiruhileko fiskalean, uztailaren amaieratik urriaren amaierara bitartean, hau da, irabaziak % 105 igo ditu aurreko urtearekin alderatuta, Jensen Huangekin zuzendaritzatik kanpo egin dituen lehen hiru hileroko kontuetan, bere desleialtasunekin lotutako eskandalua piztu ostean.
La empresa tecnológica estadounidense Nvidia ha logrado un beneficio neto de 65 287 millones de dólares (unos 59 335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, lo que supone elevar sus ganancias en un 105 % respecto al año anterior, en sus primeras cuentas trimestrales con Jensen Huang fuera de la directiva tras el escándalo relacionado con sus infidelidades.
Nvidia enpresa teknologiko estatubatuarrak 65.287 milio dolar irabazi (59.335 milioi euro inguru) ditu urteko hirugarren hiruhilekoan
statu Batuetan, NVIDIA Teknologia multinazionalak aurreikuspen guztiak gaindituz, ia 60 MILA MILOI EURO irabazi ditu azken hiru hilekoan. Ikusmina zegoen orain gutxira arte liderra izan den Jensen Huang-ek Txinako ustezko espioi batekin eta beste bi emakumeekin izandako ezkontzaz kanpoko harremanek emaitzetan eraginik izango ote zuketen.... eta datuak eskutan, Marijo Garmendia, ez du ematen hala izan denik...