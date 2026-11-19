Frantziak goi-mailako arrisku alerta ezarri du hegazti-gripe kasuen gorakadarengatik
Erabakia oilategi industrialetan lehen kasuak agertu ostean hartu da.
Gaur Estatuko Egunkari Ofizialean argitaratu den dekretu baten bidez, Frantziako Nekazaritza Ministerioak hegazti-gripeari lotutako alerta-maila igo egin du, moderatutik goi-mailara.
Aurreko asteetan, kasuak detektatu dira oilategi industrialetan, hego-mendebaldeko Gironda eta Landetako departamentuetan zein hego-ekialdeko Itsas Senan. Ministerioaren arabera, ziurrena epidemia Frantzia gurutzatzen duten hegazti-migratzaileek eragin dute, ohikoa baita hegazti horiek patogenotasun handiko infekzioak izatea.
Ez da Frantziak alerta-maila igotzen duen lehen aldia: “hegazti-migratzaileen dinamikaren” ondorioz, azaroak 2an Gobernuak alerta moderatua ezarri zuen. Neurri berriak ostiraletik aurrera aplikatuko dira, eta, besteren artean, oiloak giltzaperatuta eta isolatuta izatea ekarriko dute.