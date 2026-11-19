La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha concluido este jueves que Birmania (Myanmar) cometió "genocidio" contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin, en el oeste del país. Es una sentencia histórica, ya que es el primer fallo de este tribunal en el que declara a un Estado responsable de cometer genocidio.

El máximo tribunal de Naciones Unidas ha determinado, por mayoría (9 votos a 6), que las pruebas demuestran la "intención de destruir a una parte sustancial" de la minoría rohinyá, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la Convención contra el Genocidio.

"Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida", ha afirmado el juez Yuji Iwasawa durante la lectura de la sentencia.

El Tribunal de La Haya ha considerado probado que las fuerzas de seguridad de Birmania asesinaron a unos 10 000 miembros de la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017 y que ejercieron violencia sexual y ataques contra menores.

Gambia presentó la denuncia contra Birmania ante la CIJ en 2019, y la sentencia es definitiva, ya que no hay posibilidad de recurso.