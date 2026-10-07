El personal médico aplaza la huelga indefinida del 28 de octubre tras la convocatoria electoral
El Comité de Huelga mantiene vigente la convocatoria y advierte de que retomará los paros si el próximo Gobierno español no atiende sus reivindicaciones.
El Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha decidido aplazar los paros indefinidos previstos a partir del 28 de octubre tras la convocatoria de elecciones generales. Los sindicatos mantienen, sin embargo, la convocatoria de huelga y advierten de que podrían reactivar las movilizaciones si el próximo Gobierno español no responde a las reivindicaciones del colectivo.
La decisión se produce después de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La tramitación parlamentaria del proyecto de Estatuto Marco queda paralizada con el fin de la legislatura y, según los sindicatos, el nuevo escenario deja sin un interlocutor político con capacidad para negociar un nuevo marco normativo para médicos y facultativos.
El proyecto de Ley del Estatuto Marco había sido remitido al Congreso en septiembre y tenía abierto hasta este martes, 6 de octubre, el plazo para la presentación de enmiendas. La convocatoria electoral ha dejado la iniciativa sin recorrido en esta legislatura.
El conflicto sigue abierto
El Comité de Huelga considera que mantener ahora una huelga indefinida supondría exigir un importante esfuerzo a los profesionales sin que exista una vía política efectiva para avanzar en sus reivindicaciones. Por ello, defiende que el aplazamiento es una decisión estratégica y no una desconvocatoria.
Las organizaciones sindicales aseguran que mantienen sus objetivos: un marco normativo propio para médicos y facultativos, una mesa de negociación específica, el reconocimiento y regulación de las guardias, una jubilación acorde con las condiciones de la profesión y una clasificación profesional que tenga en cuenta la formación y responsabilidad del colectivo.
La huelga indefinida había sido anunciada para el 28 de octubre después de meses de movilizaciones y paros contra la reforma del Estatuto Marco.
Los sindicatos reclaman compromisos a los partidos
El Comité de Huelga trasladará sus reivindicaciones al próximo Gobierno español y asegura que retomará los paros si no obtiene una respuesta satisfactoria. También reclama a los partidos políticos que incorporen a sus programas electorales una posición clara sobre las demandas de los médicos y facultativos.
Los sindicatos sostienen que seguirán reuniéndose con los grupos políticos y trabajando para obtener compromisos concretos durante el periodo electoral.
El Comité de Huelga considera que la paralización de la tramitación del Estatuto Marco supone un logro de la movilización mantenida durante los últimos meses, aunque subraya que el conflicto no está cerrado y que la convocatoria de huelga continúa vigente.