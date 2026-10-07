El Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha decidido aplazar los paros indefinidos previstos a partir del 28 de octubre tras la convocatoria de elecciones generales. Los sindicatos mantienen, sin embargo, la convocatoria de huelga y advierten de que podrían reactivar las movilizaciones si el próximo Gobierno español no responde a las reivindicaciones del colectivo.

La decisión se produce después de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La tramitación parlamentaria del proyecto de Estatuto Marco queda paralizada con el fin de la legislatura y, según los sindicatos, el nuevo escenario deja sin un interlocutor político con capacidad para negociar un nuevo marco normativo para médicos y facultativos.

El proyecto de Ley del Estatuto Marco había sido remitido al Congreso en septiembre y tenía abierto hasta este martes, 6 de octubre, el plazo para la presentación de enmiendas. La convocatoria electoral ha dejado la iniciativa sin recorrido en esta legislatura.