Urriaren 28ko greba mugagabea atzeratu dute medikuek, hauteskunde deialdia dela eta
Greba Batzordeak indarrean jarraitzen du, eta ohartarazi du lanuzteei ekingo diela Espainiako hurrengo gobernuak bere aldarrikapenak aintzat hartzen ez baditu.
Espainiako Medikuen Sindikatuen Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA) eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) osatzen duten Greba Batzordeak urriaren 28tik aurrera aurreikusitako mugagabeko lanuzteak atzeratzea erabaki du, hauteskunde orokorrak deitu ondoren. Hala ere, sindikatuek grebarako deialdiari eutsiko diote, eta ohartarazi dute mobilizazioak suspertuko dituztela Espainiako hurrengo Gobernuak kolektiboaren aldarrikapenei erantzuten ez badie.
Erabakia Gorteak desegin eta azaroaren 29rako hauteskunde orokorrak deitu ondoren hartu da. Estatutu Markoaren proiektuaren tramitazio parlamentarioa etenda geratu da legegintzaldia amaitzearekin batera, eta sindikatuen arabera, jokaleku berriak mediku eta fakultatiboentzako arau-esparru berri bat negoziatzeko gaitasuna duen solaskide politikorik gabe utzi du.
Estatutu Markoaren Lege proiektua irailean bidali zen Kongresura, eta asteartera arte, urriaren 6ra arte, irekita zegoen zuzenketak aurkezteko epea.
Gatazkak irekita jarraitzen du
Greba Batzordeak uste du orain greba mugagabea mantentzeak ahalegin handia eskatuko liekeela profesionalei, beren aldarrikapenetan aurrera egiteko bide politiko eraginkorrik egon gabe. Horregatik, atzerapena erabaki estrategikoa dela defendatzen du, eta ez deialdia bertan behera uztea.
Erakunde sindikalek ziurtatu dute beren helburuei eusten dietela: mediku eta fakultatiboentzako arau-esparru propioa, negoziazio-mahai espezifikoa, guardiak aitortzea eta arautzea, lanbidearen baldintzekin bat datorren erretiroa eta kolektiboaren prestakuntza eta erantzukizuna kontuan hartuko dituen lanbide-sailkapena.
Greba mugagabea urriaren 28rako iragarrita zegoen, Estatutu Markoaren erreformaren aurkako hainbat hilabetetako mobilizazio eta lanuzteen ondoren.
Sindikatuek konpromisoak eskatu dizkiete alderdiei
Greba Batzordeak Espainiako hurrengo Gobernuari helaraziko dizkio bere aldarrikapenak, eta erantzun egokia lortzen ez badu lanuzteei berriro ekingo diela ziurtatu du. Halaber, alderdi politikoei eskatu die euren hauteskunde-programetan medikuen eskariei buruzko jarrera argia txerta dezatela.
Sindikatuek adierazi dute talde politikoekin biltzen eta lanean jarraituko dutela hauteskunde-garaian konpromiso zehatzak lortzeko.
Greba Batzordeak uste du Estatutu Markoaren tramitazioa gelditzea azken hilabeteetan izandako mobilizazioaren lorpena dela, baina gatazka ez dagoela itxita eta greba-deialdiak indarrean jarraitzen duela azpimarratu du.