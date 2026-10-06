Lluvia y más lluvia hasta el fin de semana

El tiempo para estos días girará hacia la inestabilidad, con predominación de lluvias hasta el jueves, y descenso de las temperaturas.

Hoy el tiempo será más inestable que ayer, especialmente durante la tarde y noche. Durante la mañana se alternarán las nubes y claros, siendo los claros amplios durante la mañana y horas centrales. A lo largo de la tarde y noche las nubes serán más abundantes y es probable que se den chubascos, débiles a moderados y con tormentas. Viento de componente sur por la mañana, girando a norte por la tarde y noche. Las temperaturas sin muchos cambios.

El miércoles la lluvia será la clara protagonista. El cielo estará cubierto y se producirán chubascos débiles a moderados, más frecuentes durante la segunda mitad del día, cuando serán ocasionalmente tormentosos y puntualmente fuertes. Viento del oeste para fijarse del noroeste por la tarde y arreciar, con rachas fuertes durante la tarde y noche. Temperaturas máximas en acusado descenso.

El jueves la lluvia tendrá continuidad, especialmente en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. Por la tarde y noche las precipitaciones serán menos frecuentes y a últimas horas irán remitiendo. En la mitad sur, lloverá de forma débil por la mañana y remitirá por la tarde con apertura de claros. Viento del norte-noroeste, con rachas fuertes por la mañana en el litoral y en el valle del Ebro. Las temperaturas en ligero descenso, se moverán en valores otoñales.

A partir del viernes irá escampando, y para el fin de seman ase espera que vuelva a lucir el sol y suban las temperaturas.