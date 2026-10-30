El fin de semana llega con ambiente tranquilo, mayormente soleado, con temperaturas frías a primera hora de la jornada y que tenderán a llegar a los 18º en las horas centrales del día, según la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

De momento, este viernes seguiremos con tiempo tranquilo. A primeras horas tendremos algunos restos de nubes medias y altas y en el interior se formarán nieblas. Irá levantando a lo largo de la mañana y el resto del día el cielo estará poco nuboso o despejado, salvo por algunas nubes bajas en la mitad norte a partir de la tarde. Viento del norte por la tarde, el resto del día será variable. Temperaturas sin demasiados cambios.

Para el sábado tendremos tiempo soleado. En el interior se formarán nieblas al comienzo, pero irá levantando a lo largo de la mañana. Es probable que aparezcan también algunas nubes bajas en la mitad norte. Sin demasiados cambios en las temperaturas, tenderán a bajar un poco en algunos puntos (máximas de 17-18º). Viento flojo y variable; por la tarde se fijará del norte y se intensificará, sobre todo en la mitad sur.

El domingo aparecerán más nubes bajas en la mitad norte. En el resto se mantendrá el cielo poco nuboso o despejado. El viento predominante será del norte y en el Valle del Ebro arreciará el cierzo por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, si acaso con ligera tendencia a la baja.