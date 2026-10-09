Tras las lluvias de estas últimas jornadas el tiempo tenderá a estabilizarse este fin de semana. Y lo hará desde hoy viernes. Durante la primera mitad del día, especialmente de madrugada y primeras horas de la mañana, tendremos intervalos nubosos en la mitad norte y puede llover de forma dispersa. Pero a lo largo de la tarde la nubosidad irá a menos. En la mitad sur los cielos estarán poco nubosos durante gran parte del día. El viento del norte será menos intenso, pero continuaremos con el ambiente fresco. Las temperaturas máximas pueden subir.

El sábado el ambiente será soleado en general. A primera hora se formarán abundantes bancos de niebla en valles del interior, que darán paso a un día soleado, con nubes altas. Por la tarde y noche en la mitad norte, aumentarán las nubes bajas. Las temperaturas mínimas bajarán, con valores cercanos a los 5 ºC en puntos del interior, y las máximas irán en ascenso.

El domingo el ambiente será nuboso. Las nubes serán abundantes en la vertiente cantábrica y especialmente por la mañana. Además, no se descarta alguna llovizna puntual durante la primera mitad del día. Por la tarde las nubes irán a menos. En la mitad sur el ambiente será más claro. Por la tarde entrará el viento del norte. Las temperaturas máximas apenas variarán y las mínimas, debido a la nubosidad, subirán un poco.