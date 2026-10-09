Eguraldi egonkorra izango dugu asteburuan
Ostiral honetan lainoak izango ditugu lehen orduetan, baina ostarteak zabaltzen joango dira orduak igaro ahala. Larunbatean, eguzkia izango da nagusi, eta igandean, hodeiak itzuliko dira.
Azken egunetan euria izan ondoren, eguraldiak egonkortzera egingo du asteburuan. Ostirala moteletik hasiko dugu isurialde atlantikoan, han-hemenka, euri apur bat egin dezake, bereziki goizaldean eta goizean goiz, baina atertzeko eta argitzeko joera hartuko du egunak aurrera egin ahala, eta ostarteak irekiko dira arratsaldean. Hegoaldean, giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu goizean bertan. Haizea iparraldetik sartuko da eta fresko egingo du. Tenperatu maximoak apur bat igoko dira.
Larunbatean, giro eguzkitsua itzuliko da. Barnealdeko haranetan, goizean goiz, behe-lainoa sortuko da, eta altxa ostean, giro eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean eta gauean, behe-hodeiak ugaritu egingo dira ipar partean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eta iparraldetik finkatuko da arratsaldean. Tenperatura minimoak jaitsi egingo dira, eta barnealdeko zenbait txokotan 5 ºC inguruko balioak neurtuko dira; maximoak, berriz, apur bat igoko dira.
Igandean, giroa motelagoa izango da. Isurialde atlantikoan, hodei dezente agertuko dira, bereziki goizean, eta han-hemenka zirimiria egin dezake egunaren lehen zatian; arratsaldean, berriz, hodeitzak txikitzera egingo du. Hegoaldean, giroa argia izango da, eta iparraldeko haizea sartuko du arratsaldean. Tenperatura maximoek berdintsu jarraituko dute, eta minimoak pixka bat igoko dira hodeitzari esker.