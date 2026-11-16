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Haizeak Euskadi astindu du 120 km/h ko boladekin eta okerrena gaur goizaldean hel liteke
Eusko Jaurlaritzak abisu horia astearteko 9: 00ak arte mantenduko du, eta 120 km/h-ko ufadak izan daitezke mendi inguruetan.
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