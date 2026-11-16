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El viento azota Euskadi con rachas de 120 km/h y lo peor podría llegar esta madrugada
El Gobierno Vasco mantiene el aviso amarillo hasta las 9:00 del martes, con rachas que podrían alcanzar los 120 km/h en zonas de montaña.
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