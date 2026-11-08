El viento sur y las temperaturas templadas marcarán el inicio de la semana

La semana comenzará marcada por el viento del sur. Soplará con fuerza, y eso provocará el aumento de las temperaturas.

El lunes, predominará el fuerte viento sur en toda Euskal Herria, lo que hará que las temperaturas mínimas sean más altas. Según la previsión de Euskalmet, los termómetros estarán incluso cuatro o cinco grados por encima al comienzo del día. El ambiente será templado en las primeras horas, sobre todo en la mitad norte. La mañana en Vitoria-Gasteiz será la más fría (9 °C), y en Bilbao la más cálida (14 °C).

Las temperaturas máximas también pueden subir ligeramente: en Pamplona y Vitoria-Gasteiz los termómetros llegarán a 18 °C, en San Sebastián a 21 °C, en Baiona a 22 °C y en Bilbao a 23 °C.

Los cielos estarán muy nubosos al comienzo del lunes, con posibilidad de lluvias débiles. A partir de la tarde se abrirán claros, y la probabilidad de precipitaciones será menor.

Además, Aemet activará el aviso amarillo por viento en la vertiente cantábrica de Navarra entre las 3:00 y las 15:00. Se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h. También en Iparralde, Meteofrance activará el aviso amarillo por viento hasta las 15:00.

El martes tendremos un tiempo similar: viento sur fuerte y nubes medias y altas. Por la tarde, podrían producirse algunos chubascos débiles, sobre todo en el interior.

No se esperan grandes cambios en los termómetros. En Vitoria-Gasteiz y Pamplona las mínimas serán de 12 °C y las máximas de 20 °C. En la costa, sin embargo, Euskalmet prevé mínimas de 17-18 °C y máximas de 23 °C.

El miércoles tendremos un tiempo similar. El jueves, sin embargo, se espera más nubosidad y viento del suroeste. Las temperaturas seguirán igual.

El cambio está anunciado para el viernes. Tendremos viento variable, y Euskalmet prevé un descenso de las temperaturas.