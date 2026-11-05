Las temperaturas subirán el fin de semana, aunque las mañanas seguirán siendo frías

Los termómetros seguirán en ascenso durante el final de la semana. Los cielos despejados, pero con el paso de los días aumentará la nubosidad.

Mañana, viernes, se mantendrá el ambiente soleado, con la aparición de bancos de niebla en muchos puntos. A diferencia del jueves, aumentarán las nubes medias y altas a lo largo de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán ligeramente en todo el territorio, con heladas débiles de madrugada y a primeras horas en Álava y Navarra.

La temperatura mínima en Vitoria-Gasteiz se quedará en 0 °C, mientras que en Laguardia y Pamplona será de 1 °C. En la costa tampoco serán mucho más altas: 4 °C en Baiona, 5 °C en San Sebastián y 6 °C en Bilbao.

En las máximas, sin embargo, el aumento será más acusado. Se esperan 16 °C en San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, 17 en °C y 18 en °C.

Aumento de nubosidad durante el fin de semana

El sábado, las temperaturas seguirán en ascenso, sobre todo en las mínimas: 2 °C en Vitoria-Gasteiz, 3 °C en Pamplona, 7 °C en Baiona y 8 °C en San Sebastián y Bilbao.

Las temperaturas máximas superarán los 16 °C en todas las capitales.

En cuanto al cielo, el sábado estará cubierto. Serán, en general, nubes medias y altas, más abundantes durante la mañana.

Euskalmet prevé un tiempo similar para el domingo, con cielos cubiertos y temperaturas parecidas.

Con el inicio de la próxima semana, los termómetros volverán a subir.