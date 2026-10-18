Tiempo variable para la próxima semana

La tercera semana de octubre llega con tiempo para todos los gustos: ambiente fresco para empezar; temperaturas más templadas y cielos cubiertos, después, y chubascos para terminar la semana. Así se presenta el pronóstico realizado por Euskalmet y el servicio meteorológico de EITB han anunciado para esta semana.

El descenso de temperaturas será lo más destacado del lunes. La mañana será fría en el interior, y puede que se produzcan las primeras heladas en Álava (se esperan mínimas de 3 ºC en Vitoria-Gasteiz). Las temperaturas máximas también bajarán, y los termómetros rondarán los 15-16 grados en el litoral y los 11-13 ºC en el interior. Al este del territorio, la jornada será más desapacible, con cielos cubiertos y chubascos. En Bizkaia, Álava y gran parte de Gipuzkoa, el ambiente será más luminoso y no se esperan precipitaciones.

La ausencia de lluvias será generalizada el martes. Nubes medias y altas pintarán el cielo, que no logrará permanecer despejado. En cuanto a las temperaturas, subirán tanto las mínimas como las máximas. Salvo en Vitoria-Gasteiz, las más frescas superarán los 5 ºC y las máximas alcanzarán los 18-19 ºC en la costa, y los 16 ºC en el interior.

Las precipitaciones volverán el miércoles, sobre todo en la vertiente cantábrica y cerca de la costa. No obstante, no se esperan grandes acumulados. En el interior se abrirán grandes claros. Las temperaturas no variarán.

La tendencia (que deberá ser confirmada por la previsión) marca tiempo variable para el jueves y viernes: ambiente seco y templado para el jueves y viernes pasado por agua.