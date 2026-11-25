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El entorno de Larra Belagua amanece completamente nevado
Euskaraz irakurri: Larra Belagua ingurua erabat elurtuta esnatu da
En el Pirineo navarro hay aviso amarillo por nevadas. Aemet lo mantendrá activado hasta el jueves El sábado comenzará la temporada de esquí.
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