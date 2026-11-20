El fin de semana comenzará con tiempo estable. Durante la primera parte del viernes tendremos nubes y claros; a partir de la tarde aparecerán nubes más compactas y al final del día podría llover algo en puntos del suroeste. El viento será moderado del oeste o del suroeste; al final del día perderá fuerza y tenderá a soplar del sur. Temperaturas sin muchos cambios.

El sábado el tiempo cambiará y será desapacible, sobre todo en el interior. El cielo estará cubierto y el día será gris. Lloverá y al final del día podrán producirse algunos chubascos tormentosos. El viento será moderado del sur y las temperaturas máximas bajarán 2 o 3 ºC. No se producirán cambios en las mínimas.

El domingo tendremos viento del oeste y alternancia de nubes y claros durante buena parte de la jornada. El paso de un frente frío durante la madrugada dejará algunos chubascos, que localmente podrían ser tormentosos. Sin embargo, el frente pasará rápidamente y, desde primeras horas de la mañana hasta el final de la tarde, apenas esperamos lluvia. El viento soplará del oeste y será intenso en el litoral, especialmente durante la madrugada, cuando las rachas podrían ser muy fuertes. Las temperaturas máximas apenas experimentarán cambios.