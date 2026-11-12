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Activan el aviso amarillo por lluvias intensas en el litoral vasco esta noche
El aviso estará vigente desde las 21:00 hasta las 03:00 horas del viernes. Se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en la costa.
Euskaraz irakurri: Abisu horia EAEko kostaldean euriteengatik
La previsión meteorológica anuncia lluvias intensas en el litoral vasco a partir de esta noche. Ante esta situación, se ha activado un aviso amarillo por precipitaciones intensas que estará vigente desde las 21:00 horas de este jueves, 12 de noviembre, hasta las 03:00 horas del viernes, día 13.
Según la previsión de Euskalmet, se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de la mitad norte de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral.
Se esperan chubascos moderados, que podrían ser localmente fuertes. El episodio comenzará a las 21:00 horas de este jueves y el aviso se mantendrá durante las primeras horas de la madrugada del viernes, hasta las 03:00 horas.
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