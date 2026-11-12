Avisos amarillos
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Activan el aviso amarillo por lluvias intensas en el litoral vasco esta noche

El aviso estará vigente desde las 21:00 hasta las 03:00 horas del viernes. Se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en la costa.
GRAFCAV9826. BILBAO, 22/10/2024.- Personas se protegen de la lluvia con paraguas este martes en Bilbao, donde hay un cambio de tiempo por las diferentes borrascas que llegan del cantábrico EFE/Luis Tejido
Euskaraz irakurri: Abisu horia EAEko kostaldean euriteengatik

EITB

Última actualización

La previsión meteorológica anuncia lluvias intensas en el litoral vasco a partir de esta noche. Ante esta situación, se ha activado un aviso amarillo por precipitaciones intensas que estará vigente desde las 21:00 horas de este jueves, 12 de noviembre, hasta las 03:00 horas del viernes, día 13.

Según la previsión de Euskalmet, se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de la mitad norte de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral.

Se esperan chubascos moderados, que podrían ser localmente fuertes. El episodio comenzará a las 21:00 horas de este jueves y el aviso se mantendrá durante las primeras horas de la madrugada del viernes, hasta las 03:00 horas.

Eguraldia Alertas Meteorológicas Comunidad Autonóma Vasca

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