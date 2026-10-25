La presencia de un anticiclón dejará tiempo estable en Euskal Herria, por lo que la última semana de octubre estará caracterizada por el ambiente soleado y templado, según el pronóstico elaborado por Euskalmet y el servicio meteorológico de EITB.

El lunes, los cielos permanecerán azules una vez se disipen nieblas matinales. La jornada comenzará fresca en el interior (se esperan 5 ºC en Vitoria-Gasteiz y 7 ºC en Pamplona), pero los termómetros irán subiendo a medida que avance el día y las máximas rondarán los 24-25 ºC en todo el territorio. Además, el viento sur aumentará esa sensación cálida —por la tarde predominará el noreste en la costa, lo que refrescará el ambiente—. Gernika-Lumo (Bizkaia) celebra su gran día, el Último Lunes de Octubre, y según la previsión, el tiempo acompañará a quienes acudan a la villa vizcaína. A primeras horas hará fresco (10 ºC), pero las máximas subirán hasta los 23-24 ºC.

El martes será una jornada partida en dos. La mañana será similar a la de la víspera: ambiente claro y viento sur. La entrada de un frente frío por el Golfo de Bizkaia a la tarde nublará los cielos, en especial en la vertiente cantábrica. No se descarta que llueva ligeramente, aunque no se esperan grandes acumulados. Las temperaturas máximas se situarán un par de grados por debajo de la víspera: 22 ºC en Bilbao, San Sebastián y Baiona; 21 grados en Vitoria-Gasteiz y 24 ºC en Pamplona.

Para el miércoles se prevé una mañana nubosa, debido a los últimos coletazos del frente de la víspera. Sin embargo, los cielos se irán despejando y lucirá el sol para el mediodía. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, y no sobrepasarán los 20 ºC.

Según la tendencia, el jueves y el viernes seguiremos con ambiente anticiclónico y ascenso de temperaturas.