Ambiente soleado y aumento de las temperaturas para comenzar la semana

La semana comenzará soleada y con temperaturas en ascenso, y, según la previsión de Euskalmet, seguirá en esa línea hasta el viernes.

A primeras horas de la semana se han formado bancos de niebla en varios valles, con nubes medias y altas durante la mañana del lunes, sobre todo en la mitad norte. Con el paso de las horas la nubosidad irá disminuyendo hasta quedar un ambiente hacia el mediodía.

En Pamplona, Euskalmet prevé una máxima de 26 grados, y en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Baiona, así como en Arrasate (Gipuzkoa), las máximas serán de 24 grados. Los termómetros se quedarán en 23 grados en San Sebastián.

El martes comenzará soleado, pero por la tarde la nubosidad irá en aumento. Tras disiparse las nieblas del amanecer, los cielos quedarán despejados en toda Euskal Herria. Sobre todo en la vertiente cantábrica, el viento se fijará del norte-noroeste e irán apareciendo algo de nubes.

Las temperaturas máximas se mantendrán y las mínimas serán ligeramente más altas, quedándose, por ejemplo, en torno a los 10 grados en Vitoria-Gasteiz y llegando hasta 16 en Bilbao.

Según la previsión de Euskalmet, para el miércoles subirán las temperaturas, favorecidas por el viento del suroeste. El jueves, la tendencia será similar al día anterior.

Para el viernes, sin embargo, el pronóstico general de Euskalmet avanza un descenso de las temperaturas y lluvia.