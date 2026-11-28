Lluvia, viento y máximas de 11-14 ºC. Así se presenta, en lo meteorológico, la jornada electoral del 29N, según el pronóstico elaborado por el servicio de meteorología de EITB y Euskalmet. No obstante, se espera una ligera mejoría para la tarde, cuando los chubascos serán más intermitentes; apenas lloverá al sur del territorio.

Según la previsión, el frente atravesará el territorio de oeste a este, y dejará cielos cubiertos, precipitaciones y un descenso térmico progresivo. Lloverá especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa y norte de Álava y Navarra. Los chubascos serán más aislados en el sur del territorio (Rioja Alavesa y la Ribera), aunque los cielos estarán encapotados.

El viento, que comenzará soplando del sur-suroeste, cambiará a noroeste con el paso del frente y podría dejar rachas fuertes en distintos momentos de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán frías, propias de esta época: se esperan 4-6 ºC en el interior (Vitoria-Gasteiz y Pamplona) y 10-11 ºC en la costa. Las máximas no subirán mucho, con máximas que rondarán los 11-13 grados en el interior (Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruña) y los 14 ºC en la costa (incluidas las capitales de Bilbao y San Sebastián).