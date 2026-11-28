Euria izango da protagonista hauteskunde egunean, arratsaldean tartekatuago egingo badu ere
Goizean fronte bat sartuko da Bizkaitik, eta hoztu eta euritara joko du. Batez ere isurialde atlantikoan bustiko du; Gasteiztik eta Iruñetik behera, berriz, ez du apenas egingo. Arratsaldean, aterguneak eta zaparradak tartekatuko dira. Fresko egingo du, eta maximoek ez dute 15 ºC-ko langa pasatuko.
Euria, haizea eta 11-14 ºC-ko maximoak. Horixe A29ko hauteskunde egunerako eguraldi iragarpena, EITBko meteorologia zerbitzuaren eta Euskalmeten arabera. Dena dela, arratsalderako hobera egingo du aroak, zaparradak tartekatuagoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean ez du ia bustiko.
Iragarpenaren arabera, goizean bertan sartuko da frontea, eta giroa lardaskatuko du mendebaldetik hasi eta ekialderantz barreiatuta. Hala, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroa eta Araba iparraldean nahiko botako du. Gasteiztik eta Iruñetik behera, berriz, zaparrada bakanak izango dira, baina lainotuta egongo da. Orduek aurrera egin ahala, zaparradak tartekatuagoak izango dira.
Euriaz gain, haizeak ere gogor jo dezake eguerdian, hegotik ipar-mendebaldera egiten duenean.
Tenperaturari dagokionez, hotz egingo du goizean (4-6 ºC-ko minimoak barnealdean eta 10-11 ºC bueltakoak kostaldean), eta egunean zehar ez du asko epelduko. Hala, tenperatura maximoak 11-13 ºC ingurukoak izango dira barnealdean (Gasteiz eta Iruñea) eta 14 ºC-koak kostaldean (Bilbo eta Donostia hiriburuak barne).