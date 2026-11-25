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Larra Belagua ingurua erabat elurtuta esnatu da
Nafarroako Pirinioetan abisu horia dago elurteengatik. Ostegunera arte izango du aktibatuta Aemetek. Larunbatean, eski denboraldia hasiko da.
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