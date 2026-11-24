Egun lasaia dugu gaur, asteazkenean neguko giroan bete-betean murgildu aurretik
Euririk gabe hasiko dugu eguna, eta epeletik, hego-haizeari esker. Arratsalde-gau partean haizeak mendebaldera edo hego-mendebaldera egingo du, eta euria botako du. Asteazkenean euri kontuekin jarraituko dugu.
Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak iragarri duenez, gaur egun hodeitsua izango da, baina ez du euririk egingo, eta maximoak 16 ºC-ren bueltan kokatuko dira. Bihar, ordea, aldaketa dator: hotza eta euriteak izango ditugu bidelagun.
Hala, gaur, asteartea, egun hodeitsua izango dugu, baina egunaren lehen partean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, baina ez dute prezipitaziorik utziko. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta hodei trinkoagoak iritsiko dira, eta euria egingo du, batez ere, gauean. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina arratsaldean mendebaldera edo hego-mendebaldera egingo du, eta areagotu egingo da, batez ere kostaldean. Gauean, elur-kota 1.500 metrotik behera jaits daiteke. Tenperatura maximoak zertxobait jaitsiko dira.
Bihar, asteazkenarekin, neguko giroa izango dugu, eta zaparrada orokorrak botako ditu, sarriago eta gogorragoak Kantauri isurialdean. Gainera, ekaitzak ere jo dezake. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere kostaldean. Tenperaturak behera egingo du eta maximoak 10 ºC-tik behera ere gera daitezke barnealdeko ibarretan. Elur-kota 1.500 metrotik behera kokatuko da.
Ostegunetik aurrera tenperaturak apur bat gora egingo du, baina euria eta giro hodeitsua izaten jarraituko dugu.