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Asteazken eta ostegun euritsuak, neguko tenperatura hotzekin
Neguko giroa daukagu gaur Euskal Herrian: hotza eta, batez ere, euritsua. Hurrengo 48 orduetan, euri asko pilatuko da kantauri isurialdean.
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