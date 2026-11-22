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Los primeros copos de nieve de la temporada llegan al Pirineo navarro
La nieve ha llegado al Pirineo navarro y ha dejado una fina capa blanca en la zona de Belagua.
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