La entrada de un frente frío este próximo martes traerá consigo precipitaciones y descenso de temperaturas. Este ambiente gris y húmedo permanecerá entre nosotros hasta, al menos, el jueves, según el pronóstico elaborado por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

El lunes será una de las excepciones de la semana, ya que en general, brillará el sol y las temperaturas máximas serán agradables (13-17 ºC) para esta época. Durante la mañana podría llover algo en Iparralde y noreste de Gipuzkoa, aunque en el resto del territorio el ambiente será más luminoso. Las temperaturas mínimas serán frías, por debajo de los 5 ºC en el interior y los 10 ºC, en la costa. Los termómetros subirán hasta los 13 en el interior, y los 17 ºC en la costa.

El martes estará marcado por la entrada del citado frente frío por la tarde. Durante la mañana, la nubosidad será abundante, predominando las nubes medias y altas, aunque no dejarán precipitaciones. Será a partir de la segunda mitad del día cuando el viento gire a noroeste y con él se generalicen los chubascos, que podrían ser en forma de nieve en las cimas más altas, sobre todo en Pirineos. El descenso térmico será acusado y patente en todo el territorio, y las máximas no superarán la barrera de los 15 ºC.

El ambiente plomizo seguirá el miércoles. Lloverá de forma generalizada y las temperaturas bajarán aún más. Así, las mínimas se moverán en una horquilla de 3-5 ºC en el interior, y los 9 ºC en la costa. Las máximas se situarán en torno a los 9 grados del interior y los 13-14 grados de la costa.

Según la tendencia, la situación mejorará ligeramente el jueves, aunque se esperan precipitaciones en toda la vertiente cantábrica. Las temperaturas apenas sufrirán cambios. Para el viernes se prevé un ascenso de las temperaturas y más ratos de sol; en principio, no se espera lluvia.