Comenzaremos el fin de semana con un aumento de las temperaturas y ratos de sol. La jornada del viernes comenzará con frío y nieblas, sin descartar alguna helada débil en puntos del interior. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán recuperándose, y se alternarán nubes con los claros, aunque la nubosidad será mayor cerca de la costa. Por la tarde predominarán los claros en el interior. Las temperaturas máximas rondarán los 15-16 ºC en la costa y los 11-13 ºC en el interior.

El sábado continuaremos con tiempo estable y soleado. La jornada comenzará con cielos despejados y viento de componente sur. A medida que avance la tarde irán llegando nubes medias y altas, que dejarán el cielo cada vez más blanquecino, hasta quedar cubierto al final del día. Las temperaturas subirán, tanto las máximas como las mínimas, dejando un ambiente algo más templado.

El domingo tendremos cielos cubiertos y lluvia. Nos atravesará un frente que provocará un cambio de tiempo. El viento del sur-suroeste girará a noroeste durante la mañana con la llegada del frente, dando paso a precipitaciones y a un descenso de las temperaturas. Las lluvias afectarán en mayor medida a la mitad norte, especialmente durante la mañana y las horas centrales del día. Además, se registrarán algunas rachas fuertes de viento, tanto del suroeste de madrugada como del noroeste en el momento del giro.