Las intensas lluvias de este miércoles han dejado acumulados cercanos a los 90 litros por metro cuadrado en 24 horas en Bizkaia y Gipuzkoa, con los valores más altos registrados en Cueto, con 87 l/m², y Eskas, con 86 l/m², respectivamente.



Ayer miércoles estaba vigente un aviso naranja por lluvias en la vertiente cantábrica que ha terminado este jueves a las 09:00 horas. El Departamento de Seguridad esperaba que en esas 24 horas se pudieran acumular más de 80 l/m² en puntos de la vertiente cantábrica.



Finalmente las previsiones se han superado, ya que varias estaciones meteorológicas de Euskalmet han registrado valores cercanos a los 90 l/m². En Bizkaia, la estación de Cueto ha acumulado 87 litros y la de Berriatua 86 litros, mientras que en Gipuzkoa Eskas ha llegado a 86 y Araxes a 85.



También llovió de manera muy intensa en otros puntos de Bizkaia como Mallabia, con 81 l/m²; Balmaseda, con 67 l/m², y Almike (Bermeo), con 66 l/m². En Gipuzkoa los acumulados más altos se localizaron en Añarbe, con 79 l/m²; Aizarnazabal, con 74; Bidania, con 73; Alegia, con 72, y Ameraun, 69 l/m².



Tras la lluviosa jornada de ayer, hoy los chubascos comenzarán a ser más intermitentes y se abrirán claros a medida que vayan pasando las horas. Así, las lluvias remitirán durante la mañana en la mitad sur y en la mitad norte lo harán al final de la tarde, empezando por el oeste.



En todo caso, en el este de Gipuzkoa podría seguir lloviendo hasta la madrugada del viernes.