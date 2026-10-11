Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Eguzkitsu dator astea
Eguzkia izango da protagonista nagusia astean zehar.
Eguzkia izango da nagusi aste honetan. Astelehen goizean zerua hodeitsu egongo den arren, arratsaldean hodeitza zulatuz joango da eguna eguzkitsu gelditzeaino. Tenperatura maximoak igo egingo dira, eta 23-25 ºC ingurukoak izango dira leku askotan; minimoetan, berriz, ez da gorabeherarik espero.
Asteartea giro eguzkitsuarekin hasiko da, baina ipar partetik hodeiak sartuz joango dira arratsaldetik aurrera. Haizea ahul ibiliko da, aldakor goizean eta ipar-osagaikoa eguerditik aurrera. Tenperatura maximoek bere horretan jarraituko dute; minimoak, berriz, apur bat altuagoak izango dira.
Asteazkenean eta ostegunean ildo beretik jarraituko du aroak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Giro egonkorra eta 20 ºC-tik gorako maximoak izango ditugu asteburu luzean
ZUZENEAN
Duela min.
Euriteek ur-putzu handiak utzi dituzte Hego Euskal Herriko hainbat herritan
ZUZENEAN
Duela min.
Abisu horia gaur arratsaldean ere euri-zaparrada handiengatik
ZUZENEAN
Duela min.
Abisu horia gaur eta bihar arratsalderako, euri-jasa handiengatik
ZUZENEAN
Duela min.
Euria bota eta bota, asteburura arte
ZUZENEAN
Duela min.
Abisu horia larunbat arratsalderako EAEn, euriteengatik
ZUZENEAN
Duela min.
Aurtengoa mende honetako irailik lehorrena izan da
ZUZENEAN
Duela min.
Udazkeneko eguraldi bete-betearekin abiatu dugu urria
ZUZENEAN
Duela min.
Aste nahasia iraila amaitu eta urria hasteko
Gehiago ikusi