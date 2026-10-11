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Eguzkitsu dator astea

Eguzkia izango da protagonista nagusia astean zehar.
Burgi

Burgi. Argazkia: Marivi Gonzalez de Audicana

EITB

Azken eguneratzea

Eguzkia izango da nagusi aste honetan. Astelehen goizean zerua hodeitsu egongo den arren, arratsaldean hodeitza zulatuz joango da eguna eguzkitsu gelditzeaino. Tenperatura maximoak igo egingo dira, eta 23-25 ºC ingurukoak izango dira leku askotan; minimoetan, berriz, ez da gorabeherarik espero.

Asteartea giro eguzkitsuarekin hasiko da, baina ipar partetik hodeiak sartuz joango dira arratsaldetik aurrera. Haizea ahul ibiliko da, aldakor goizean eta ipar-osagaikoa eguerditik aurrera. Tenperatura maximoek bere horretan jarraituko dute; minimoak, berriz, apur bat altuagoak izango dira.

Asteazkenean eta ostegunean ildo beretik jarraituko du aroak. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Eguraldia

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