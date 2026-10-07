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Las lluvias intensas dejan importantes balsas de agua en varias localidades de Hego Euskal Herria
Euskaraz irakurri: Euriteek ur-putzu handiak utzi dituzte Hego Euskal Herriko hainbat herritan
Un frente del noroeste ha traído precipitaciones intensas y ha provocado además un descenso de las temperaturas. El aviso amarillo por precipitaciones intensas está activado en Bizkaia, Gipuzkoa y noreste de Navarra.
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