Temporal de lluvia
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Las lluvias intensas dejan importantes balsas de agua en varias localidades de Hego Euskal Herria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euriteek ur-putzu handiak utzi dituzte Hego Euskal Herriko hainbat herritan

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Un frente del noroeste ha traído precipitaciones intensas y ha provocado además un descenso de las temperaturas. El aviso amarillo por precipitaciones intensas está activado en Bizkaia, Gipuzkoa y noreste de Navarra.

Bizkaia Gipuzkoa Tormentas Eguraldia Navarra

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