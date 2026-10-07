Euri-jasak

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Euriteek ur-putzu handiak utzi dituzte Hego Euskal Herriko hainbat herritan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ipar-mendebaldeko fronte batek prezipitazio handiak ekarri ditu eta tenperaturak jaistea eragin du. Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako ipar-ekialdean abisu horia ezarri dute prezipitazio handiengatik.

Bizkaia Gipuzkoa Ekaitzak Eguraldia Nafarroa

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