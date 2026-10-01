El estreno de octubre llega acompañado de un ambiente típico otoñal con temperaturas frescas y lluvia ligera, que no nos dejará hasta mínimo el lunes, según la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

Este jueves predominará el viento de componente norte y las temperaturas bajarán de manera acusada; las máximas rondarán los 20º. El cielo estará cubierto durante la primera mitad del día, con algo de lluvia, sobre todo en la mitad norte. A partir de la tarde el viento predominante será del noreste, la lluvia irá remitiendo, especialmente en el interior, y se abrirán algunos claros.

El tiempo revuelto de primera hora ha complicado el tráfico en las carreteras vascas este jueves a la mañana.