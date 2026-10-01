Octubre debuta con un tiempo plenamente otoñal
El estreno de octubre llega acompañado de un ambiente típico otoñal con temperaturas frescas y lluvia ligera, que no nos dejará hasta mínimo el lunes, según la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Este jueves predominará el viento de componente norte y las temperaturas bajarán de manera acusada; las máximas rondarán los 20º. El cielo estará cubierto durante la primera mitad del día, con algo de lluvia, sobre todo en la mitad norte. A partir de la tarde el viento predominante será del noreste, la lluvia irá remitiendo, especialmente en el interior, y se abrirán algunos claros.
El tiempo revuelto de primera hora ha complicado el tráfico en las carreteras vascas este jueves a la mañana.
El viernes, comenzaremos con restos de nubosidad de tipo bajo y quizá algo de lluvia en el litoral. A lo largo de la mañana se irán abriendo claros y las horas centrales serán soleadas, aunque el cielo no quedará completamente limpio. Por la tarde volverán a ganar terreno las nubes, en este caso nubes de evolución. Durante la segunda mitad del día es probable que se produzcan algunos chubascos. Predominio del viento de componente este. Temperaturas diurnas en notable ascenso.
¿Qué tiempo hará el fin de semana?
El sábado y el domingo seguiremos con temperaturas templadas para la época, con máximas en torno a 23-25º, pero el tiempo será algo más gris. La nubosidad será abundante y esperamos lluvia y algún que otro chubasco aislado, sobre todo durante la segunda mitad del día. Por la mañana es posible que aguante sin llover. Predominará el viento de componente este, con ligero toque del norte en el litoral y del sur en el interior.