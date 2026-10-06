Aviso amarillo para la tarde de hoy y de mañana por lluvias que pueden dejar más de 15 l/m² en una hora

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a las 15:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por precipitaciones intensas, ya que podrían acularse más de 15 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora.



A partir de las tres de la tarde y hasta medianoche la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, espera chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de ser localmente fuertes.



La lluvia será también protagonista mañana miércoles, y de hecho volverá a activarse un aviso amarillo, aunque solo en Bizkaia y Gipuzkoa, ya que de nuevo se superará los 15 l/m² en una hora, aunque en esta ocasión las lluvias serán especialmente intensas en la vertiente cantábrica.



El aviso estará vigente entre las 15:00 y las 24:00 horas. En ese lapso de tiempo chubascos moderados y tormentosos, con probabilidad de ser localmente fuertes.

El jueves la lluvia tendrá continuidad, especialmente en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. Por la tarde y noche las precipitaciones serán menos frecuentes y a últimas horas irán remitiendo. En la mitad sur, lloverá de forma débil por la mañana y remitirá por la tarde con apertura de claros. Viento del norte-noroeste, con rachas fuertes por la mañana en el litoral y en el valle del Ebro. Las temperaturas en ligero descenso, se moverán en valores otoñales.

A partir del viernes irá escampando, y para el fin de seman ase espera que vuelva a lucir el sol y suban las temperaturas.