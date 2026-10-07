PREDICCIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aviso amarillo por fuertes lluvias también para esta tarde

El aviso se limita hoy a Bizkaia, Gipuzkoa y noreste de Navarra, a la vertiente cantábrica. Euskalmet ha dado los datos de las mayores precipitaciones de ayer: 31 l/m2 en Altzola; 20,9 en Arboleda; 20,4 en Oleta; 19,9 en Arteaga; 18,7 en Larrainazubi y 14,7 en Aizarnazabal.

Irun hodeitsua euria lluvia nubes iturria Gerardo Garcia

Irun. Foto: Gerardo García

Euskaraz irakurri: Abisu horia gaur arratsaldean ere euri-zaparrada handiengatik

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a las 15:00 horas de esta tarde el aviso amarillo por precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora.

A partir de las tres de la tarde y hasta la medianoche, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha anunciado que se producirán chubascos moderados, un aviso que sólo estará vigente en Bizkaia y Gipuzkoa, porque las lluvias serán especialmente intensas en la vertiente cantábrica.

Ayer también se registraron fuertes chubascos, de 31 l/m2 en Altzola, 20,9 en Arboleda, 20,4 en Oleta, 19,9 en Arteaga, 18,7 en Larrainazubi y 14,7 en Aizarnazabal, siendo el noroeste de Gipuzkoa donde más precipitó.

Aemet también ha puesto sobre aviso por fuertes chubascos el norte y noreste de Navarra.

El jueves la lluvia tendrá continuidad, especialmente en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. Por la tarde y noche las precipitaciones serán menos frecuentes y a últimas horas irán remitiendo. En la mitad sur, lloverá de forma débil por la mañana y remitirá por la tarde con apertura de claros. Viento del norte-noroeste, con rachas fuertes por la mañana en el litoral y en el valle del Ebro. Las temperaturas en ligero descenso, se moverán en valores otoñales.

A partir del viernes irá escampando, y para el fin de seman ase espera que vuelva a lucir el sol y suban las temperaturas.

Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X