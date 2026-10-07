Aviso amarillo por fuertes lluvias también para esta tarde
El aviso se limita hoy a Bizkaia, Gipuzkoa y noreste de Navarra, a la vertiente cantábrica. Euskalmet ha dado los datos de las mayores precipitaciones de ayer: 31 l/m2 en Altzola; 20,9 en Arboleda; 20,4 en Oleta; 19,9 en Arteaga; 18,7 en Larrainazubi y 14,7 en Aizarnazabal.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a las 15:00 horas de esta tarde el aviso amarillo por precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora.
A partir de las tres de la tarde y hasta la medianoche, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha anunciado que se producirán chubascos moderados, un aviso que sólo estará vigente en Bizkaia y Gipuzkoa, porque las lluvias serán especialmente intensas en la vertiente cantábrica.
Ayer también se registraron fuertes chubascos, de 31 l/m2 en Altzola, 20,9 en Arboleda, 20,4 en Oleta, 19,9 en Arteaga, 18,7 en Larrainazubi y 14,7 en Aizarnazabal, siendo el noroeste de Gipuzkoa donde más precipitó.
Aemet también ha puesto sobre aviso por fuertes chubascos el norte y noreste de Navarra.
El jueves la lluvia tendrá continuidad, especialmente en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. Por la tarde y noche las precipitaciones serán menos frecuentes y a últimas horas irán remitiendo. En la mitad sur, lloverá de forma débil por la mañana y remitirá por la tarde con apertura de claros. Viento del norte-noroeste, con rachas fuertes por la mañana en el litoral y en el valle del Ebro. Las temperaturas en ligero descenso, se moverán en valores otoñales.
A partir del viernes irá escampando, y para el fin de seman ase espera que vuelva a lucir el sol y suban las temperaturas.