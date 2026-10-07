El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a las 15:00 horas de esta tarde el aviso amarillo por precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora.

A partir de las tres de la tarde y hasta la medianoche, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha anunciado que se producirán chubascos moderados, un aviso que sólo estará vigente en Bizkaia y Gipuzkoa, porque las lluvias serán especialmente intensas en la vertiente cantábrica.

Ayer también se registraron fuertes chubascos, de 31 l/m2 en Altzola, 20,9 en Arboleda, 20,4 en Oleta, 19,9 en Arteaga, 18,7 en Larrainazubi y 14,7 en Aizarnazabal, siendo el noroeste de Gipuzkoa donde más precipitó.

Aemet también ha puesto sobre aviso por fuertes chubascos el norte y noreste de Navarra.