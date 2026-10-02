Septiembre de 2026 ha sido el más seco de este siglo

El recién finalizado mes de septiembre ha sido muy seco y muy cálido. Según datos de Euskalmet, septiembre se ha ido siendo el más seco de este siglo y el tercero más cálido desde 1970.

Las precipitaciones han sido muy escasas en toda la Comunidad Autónoma Vasca, lo que ha convertido septiembre de 2026 en el más seco del siglo XXI. En gran medida, la lluvia ha caído en formato de chubascos dispersos y ocasionales, afectando de forma muy desigual al territorio. Con la excepción del oeste de Bizkaia, ha caído menos de la mitad del dato habitual en septiembre, mientras que en parte de Álava los valores han sido inferiores al 20 %.

Algunas estaciones han registrado el valor más bajo de las series históricas de septiembre. La cantidad más deficitaria acumulada se ha registrado en la Llanada Alavesa. El dato más pequeño está en Moreda: 4 mm.

La mayor precipitación ha sido registrada entre el 8 y el 9 de septiembre, gracias a un frente asociado a una pequeña borrasca situada en el Cantábrico, así como el 30, tras la llegada de un frente frío.

En cuanto a las temperaturas, ha sido un mes muy caluroso, con termómetros 2,6 grados por encima de la media, es decir, en torno a los 19-20 grados, siendo este mes el tercer septiembre más cálido desde los años 70, tras septiembre de 1987 y 2023.

El episodio de mayor calor se dió entre el 4 y el 6 de septiembre, debido a una masa de aire cálido y seco procedente del norte de África, con máximas de 35-40 grados en el interior. En Espejo, por ejemplo, se registró una máxima de 40,4 grados el 4 de septiembre. El día más caluroso en la costa, debido al viento sur, fue el , con una máxima de 34,6 grados.