Tenperatura freskoagoak udazkeneko lehen astebururako
Hodeiak ugaritu eta tenperatura jaitsi egingo da ostiral honetan. Egunaren hasieran giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean behe-hodeiak agertu arren. Orduak pasa ahala behe-hodeiak ugarituz joango dira eta barnealdera ere zabalduko dira. Egunaren amaieran euri txikia egin dezake Gipuzkoa ipar ekialdean, eta Lapurdin bereziki. Tenperatura nabarmen jaitsiko da ipar isurialdean, baina hegoaldean tenperatura altuak espero dira berriro ere, 30 ºC ingurukoak.
Larunbata behe-hodei ugarirekin hasiko da eta ipar isurialdean zirimiria egin dezake, batez ere kostaldean. Goizak aurrera egin ahala, hodeitza arinduz joango da eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da. Tenperaturan orokorrean ez da aldaketarik izango.
Azkenik, igandean hodeitza aldakorra izango da; hasieran erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira eta arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira; ez da