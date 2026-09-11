Gazteentzako hipotekak: zer hartu kontuan sinatu aurretik eta zer dira Gazteaval laguntzak?
EKA kontsumitzaileen elkarteak gutxienez hiru edo lau banketxeren eskaintzak alderatzea, presarik ez izatea eta Urteko Tasa Baliokideari, lotutako produktuei eta benetako ordainketa-ahalmenari erreparatzea gomendatzen du. Gazteaval programari esker, gainera, zenbait kasutan etxebizitzaren balioaren % 80tik gorako finantzaketa lor daiteke.
Gazteentzat gero eta zailagoa da etxebizitza eskuratzea. Gainera, interes-tasen bigarren igoera jarraituak hipoteka-maileguak garestitu ditu eta are gehiago zaildu du etxea erostea pentsatzen ari direnen egoera.
Hori horrela, hipoteka bat hartzea erabaki ekonomiko garrantzitsuenetako bat da. Horregatik, EKA kontsumitzaileen elkarteak egoera ekonomikoa ondo aztertzea, hainbat eskaintza alderatzea eta presarik gabe erabakitzea gomendatzen du.
Markel Etxebarria, EKAko komunikazio arduradun eta bozeramaileak, hipoteka bat hartu aurretik kontuan hartu beharreko gakoak azaldu ditu.
Zenbat diru izan behar da aurreztuta?
Etxebizitza erosteko oztopo nagusietako bat behar den dirua biltzea da. Bankuek, oro har, etxebizitzaren balioaren % 80 inguru finantzatzen dute.
Horrek esan nahi du erosleak gainerako % 20a izan behar duela aurreztuta. Horri, gainera, salerosketari lotutako gastuak gehitu behar zaizkio, hala nola tasazioa eta eragiketaren beste gastu batzuk.
Horregatik, etxebizitza bilatzen hasi aurretik, kontuak ateratzea eta zenbat aurrezki ditugun argi izatea gomendatzen du EKAk.
Zenbatekoa izan behar du hileko hipotekaren kuotak?
EKAren arabera, hipotekaren hileko kuotak ez luke gainditu behar hileko diru-sarrera garbien % 30-35.
Hilean 2.000 euro jasotzen dituen pertsona baten kasuan, beraz, 600-700 euro inguruko kuota ez litzateke gainditu behar.
Helburua nahikoa diru-tarte izatea da beste gastuei eta sor daitezkeen ezustekoei aurre egiteko.
Gazteaval: % 80tik gorako finantzaketa lortzeko aukera
Bankuak finantzatzen ez duen % 20a ordaintzeko behar adina aurrezkirik ez dutenentzat, Gazteaval ere badago. Eusko Jaurlaritzaren abal-programa da, gazteek lehen etxebizitza eskuratzeko aukera izan dezaten.
Bankuak etxebizitzaren balioaren % 80raino finantzatu ohi du. Gazteavalen bidez, berriz, Eusko Jaurlaritzak ehuneko horretatik gorako zatia abalatu dezake, etxebizitzaren erreferentzia-balioaren % 100era iritsi arte.
Horrela, behar adina aurrezkirik ez duen pertsona batek % 80tik gorako finantzaketa eskuratzeko aukera izan dezake.
Programa 40 urtetik beherako pertsonei zuzenduta dago, Euskadin ohiko etxebizitza izango den lehen etxebizitza erosten badute.
Hala ere, abala ez da itzuli beharrik gabeko laguntza. Lortutako finantzaketa itzuli egin behar da. Hipotekaren baldintzak, gainera, bankuarekin negoziatzen dira, eta erakundeak berak erabakitzen du mailegua ematen duen ala ez.
Euskadin hainbat erakundek egin dute bat programarekin, besteak beste, Kutxabankek, Laboral Kutxak, CaixaBankek, Bankoa Abancak eta INGk.
Finkoa, aldakorra ala mistoa?
Ez dago guztiontzat balio duen aukera bakarra. Hautua pertsona bakoitzaren egoera ekonomikoaren eta arriskua onartzeko duen gaitasunaren araberakoa da.
Hipoteka finkoan, kuota bera ordaintzen da maileguaren bizitza osoan. Beraz, ez dago euriborraren gorabeheren mende. Ordainetan, hasierako interes-tasa, normalean, handiagoa da.
Hipoteka aldakorrean, berriz, kuota igo edo jaitsi egin daiteke, euriborraren bilakaeraren arabera. Aukera hori egokia izan daiteke balizko igoerei aurre egiteko nahikoa tarte ekonomikoa dutenentzat.
Hipoteka mistoak bi modalitateak uztartzen ditu: hasierako epe batean interes-tasa finkoa du, eta ondoren, aldakorra.
Ez begiratu interes-tasari bakarrik
Bankuen eskaintzak alderatzean, erakunde bakoitzak proposatzen dituen lotutako produktuei ere erreparatu behar zaie.
Nomina helbideratzea, aseguruak kontratatzea, txartelak erabiltzea edo alarma bat izatea dira ohikoenak. Produktu horiek kontratatuz gero, bankuak kuota txikiagoa eskain dezake.
Baina kuota txikiagoa ez da beti aukera merkeena.
Horregatik, Etxebarriak bankuari bi proposamen eskatzeko gomendatzen du: bata lotutako produktuekin eta bestea horiek gabe. Ondoren, biak zenbakiekin alderatu behar dira.
TIN ala TAE?
EKAren erantzuna argia da: Urteko Tasa Baliokideari (UTB) erreparatu behar zaio. TINak bankuak maileguari aplikatzen dion interes-tasa nominala jasotzen du. UTBak, berriz, beste hainbat kostu ere hartzen ditu kontuan, hala nola komisioak, lotutako produktuak eta eragiketari lotutako beste gastu batzuk.
Horregatik, hainbat hipoteken kostua alderatzeko, UTBak ikuspegi osoagoa ematen du.
30 urte ordaintzea ala lehenago amaitzea?
Egoera ekonomikoak ahalbidetzen badu, hipotekaren epea laburtzeak interes gutxiago ordaintzea dakar. Maileguak zenbat eta gehiago iraun, orduan eta interes gehiago ordainduko dira.
Hala ere, ez du zentzurik hileko kuota gehiegi handitzeak eta hilabete amaierara iristeko arazoak izateak.
Lehentasuna eroso ordain daitekeen kuota aurkitzea izan behar da.
Bankuarekin negoziatzeko tartea badago
Etxebarriak lehen eskaintzarekin ez geratzeko gomendatzen du. EKAren arabera, gutxienez hiru edo lau bankutara joan eta eskaintzak alderatu behar dira.
Gainera, banku batek egindako eskaintza beste erakunde batekin negoziatzeko erabil daiteke, baldintza hobeak lortzeko.
Kontuz presarekin eta azken orduko aldaketekin
Bi dira alarma-seinale nagusiak: bankuak sinatzera presaka bultzatzea eta hipotekaren baldintzak azken unean aldatzea.
EKAk behar adina denbora hartzea gomendatzen du eragiketa aztertzeko.
Baldintzak sinatu aurretik aldatzen badira, ez sinatzea gomendatzen du, proposamen berria behar bezala aztertu arte.
Sinatu aurretik, informatu
EKAren azken gomendioa argia da: erabakia hartu aurretik informatu eta alderatu.
Euriborra, interes-tasa, TINa edo UTBa bezalako kontzeptuak ulertzea, hainbat eskaintza aztertzea eta erabakia hartzeko denbora hartzea funtsezkoa da.
Azken batean, urte askotan ordaindu beharreko erabakia da hipoteka, eta lehen eskaintza onartu aurretik zenbakiak ondo egitea komeni da.
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