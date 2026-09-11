Erregaiaren prezioen igoera
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Ondarroako arraste flota: "Gasolioaren prezioarekin itsasora irteteak diru galera dakar"

Gasolio profesionala % 227 garestitu da otsailetik, eta Ondarroako Alturako Arrantza Ekoizleen Elkarteak salatu duenez, igoera hori arrantzaleek asumitu behar dute, handizkariak finkatzen duelako arrainaren erosketa-prezioa.

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Portuan lanean ari diren arrantzaleen irudia. Argazkia: Orain

EITB

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Ondarroako arraste ontziek portuan amarratuta jarraitzen dute, gasolioaren prezioaren garestitzeagatik ezinezkoa egiten zaielako arrantzara irtetea. Mikel Ortiz Ondarroako Alturako Arrantza Ekoizleen Elkarteko (OPPAO) kidearen hitzetan, "gasolioaren prezio horiekin itsasora irtetea dirua galtzea da".

Gasolio profesionala % 227 garestitu da otsailetik, eta erregaiak ustiapen-kostuaren % 50-60 hartzen du.

Ortizen esanetan, gasolioaren kostuaren igoera hori konpentsatzeko ezin dute arrainaren salmenta-prezioa igo, enkante-sistema baita. Sistema horren arabera, handizkako saltzaileak finkatzen du arrainaren erosketa-prezioa.

Bestalde, Ortizek adierazi duenez, iragarritako 20 zentimoko laguntzak oso eskasak dira eta ez dira iritsi.

Ondarroako flota lotuta egoteak arrain-horniduraren kate osoari eragiten dio, handizkariei zein arrandegiei, eta, ondorioz, oso jarduera txikia izango dute.

Arrantza Ondarroa Erregaiak Ekonomia

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