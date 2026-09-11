Bilera-erronda

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

CCOOk Pradalesi hainbat eskumenen aurrean dituen "zuhurtziak" azaldu dizkio, langile askori eragiten dietelako

Iragarkia
GRAFCAV8314. VITORIA, 11/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (d), recibe al secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Euskadi, Santiago Martínez (i), dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

CCOO Euskadiko idazkari nagusi Santiago Martinezek Gernikako Estatutua oso-osorik betetzearen alde egin du lehendakariaren aurrean, baina "zuhurtzia" agertu du eskumen-transferentzia batzuen aurrean, hala nola FOGASAren edo pentsioen ingurukoen aurrean; izan ere, langile askori eragiten diete, eta, azpimarratu duenez, "ondo egin behar dira".

CCOO Imanol Pradales Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X