LAN-ISTRIPUA
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Oiartzunen atzo izandako istripuan hildako gizona lanean ari zen ezbeharra gertatu zenean

Biktima 61 urteko azpeitiar bat da. Antza, gasolindegiko zutoin baten kontra talka egin zuen laneko furgonetarekin.

EITB

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Oiartzunen, AP-8ko zerbitzugune batean, atzo izandako istripuan hildako gizona lanean ari zen ezbeharra gertatu zenean, Azpeitia Guka tokiko hedabideak baieztatu duenez.

Istripua 23:00ak aldera gertatu zen. Antza, furgoneta batek gasolindegiko zutoin baten aurka talka egin zuen eta gidaria tokian bertan hil zen. 

Ertzaintzak ikerketa zabaldu du, gertakariaren arrazoiak argitzeko. 

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