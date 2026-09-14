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Greba deitu dute Bizkaiko metal merkataritzan urriaren 7rako, lan hitzarmen berri baten alde

ELA, UGT, CCOO eta LAB sindikatuek soldatak KPIaren arabera eguneratzea eta lanaldia Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan ezarritako urteko 1.725 orduetara murriztea.

Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorearen aurreko protesta bat. Artxiboko argazkia: ELA

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorea osatzen duten ELA, UGT, CCOO eta LAB sindikatuek greba eguna deitu dute datorren urriaren 7rako, duela sei urtetik iraungita dagoen lan hitzarmenaren negoziazioan aurrerapausorik ez dagoelako. Greba deialdiak sektoreko hainbat establezimenduri eragingo die, besteak beste bitxi-dendak, bisuteria-dendak, optikak eta telefono mugikorren saltokiak. 

ELAk gaur goizean zabaldutako ohar batean adierazi duenez, sektoreko soldatek ez dituzte urtean 18.000 euroak gainditzen eta langileek erosahalmena galdu dute prezioen gorakadaren ondorioz.

Egoera horren aurrean, langileek KPIaren arabera eguneratutako soldata duinak aldarrikatzen dituzte. Halaber, lanaldia murriztea eskatzen dute, Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan ezarritako urteko 1.725 orduetara gerturatzeko. Gaur egun, urtean 1.758 ordukoa da lanaldia.

Negoziazioak aurrera egin ez ezik, CECOBI patronalak orain arte lortutako eskubideak murrizteko asmoa ere erakutsi duela salatu dute sindikatuek. Batetik, gaixotasunagatiko baimenak aldatu nahi ditu; bestetik, dagoeneko "oso mugatuta" dagoen antzinatasun osagarria murriztu nahi du.

Ela Sindikatua Grebak Merkataritza Ekonomia

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