Bilboko aireportuaren hobekuntza-lanen kudeaketa lizitatu du Aenak, ia 23 milioi euroan
Terminalaren plataforma egokitu eta ontziratzeko sei pasabide gehiago jartzea aurreikusten du diseinu berriak, besteak beste.
Aenak 22,9 milioi euroan lizitatu du Bilboko aireportuan aurreikusitako hobekuntza-proiektuen zuzendaritza teknikorako eta kudeaketarako project management zerbitzuaren kontratua. Exekuzio-epea 60 hilabetekoa izango da.
Aenak ostiral honetan jakinarazi duenez, aurreikusitako proiektuen kudeaketa integrala jasotzen du dokumentuak, plangintzatik hasi eta obrak egin eta zerbitzuan jarri arte.
Aenak, guztira, 364,5 milioi euroko inbertsioa aurreikusi du 2027-2031 aldirako Bilboko aireporturako.
Aurreikusitako jarduketek terminalaren eraikina berriro konfiguratzea aurreikusten dute, muturretan duen hedadura eta bidaiariak kudeatzeko eremua handitzea barne, fakturatzeko eta segurtasuna eta mugak kontrolatzeko prozesuen ahalmena eta funtzionaltasuna hobetzeko.
Segurtasun-iragazkiak nabarmen handituko dira, eta, nabarmendu dutenez, hegazkinetara igotzeko beste eremu bat sortuko dute, Schengen eremukoak ez diren hegaldietarako, pasaporte zentralizatuak kontrolatzeko aukera emango duena.
Bilboko terminalaren diseinu berrian, plataforma egokituko da, eraikin terminalaren bilakaerarekin bateragarria izan dadin. Hala, hegazkinera igotzeko eta jaisteko sei pasabide gehiago jarriko dituzte, bai eta bost hegazkin hartzeko aparkaleku berriak ere.
Halaber, lan horiek barne hartuko dute bidaiarientzako eremuak eta zerbitzuak hobetzea eta modernizatzea, hala nola itxaroteko eremuak, komunak, haurrentzako guneak, mugikortasun urriko pertsonentzako instalazioak eta merkataritza-guneak. Gainera, aparkalekuetan plaza-kopurua handituko da.