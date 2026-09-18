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Nafarroako Volkswagen ID. Cross modelo elektrikoa ekoizten hasi da

Iragarkia
Cadena de fabricación de un Volkswagen ID. Cross, en las Instalaciones de Volkswagen Navarra, a 18 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). La fábrica de Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben de Pamplona, comienza hoy la producción en serie de su nuevo SUV 100% eléctrico, el Volkswagen ID. Cross, lo que supone un hito clave en la electrificación de la marca. Eduardo Sanz / Europa Press 18/9/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Volkswagenen lantegia ID. Cross ibilgailu elektrikoa ekoizten hasi da, T-Cross eta Taigo errekuntza-modeloekin eta Škoda Epiq elektrikoarekin batera. Iruñeko lantegia elektrifikatzeko, mila milioi eurotik gorako inbertsioa egin behar izan dute, eta mila langile inguru kontratatzea ekarriko du.

Automobilgintza Nafarroa Volkswagen Ekonomia

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