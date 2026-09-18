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Nafarroako Volkswagen ID. Cross modelo elektrikoa ekoizten hasi da
Nafarroako Volkswagenen lantegia ID. Cross ibilgailu elektrikoa ekoizten hasi da, T-Cross eta Taigo errekuntza-modeloekin eta Škoda Epiq elektrikoarekin batera. Iruñeko lantegia elektrifikatzeko, mila milioi eurotik gorako inbertsioa egin behar izan dute, eta mila langile inguru kontratatzea ekarriko du.
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