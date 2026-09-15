Testa funtsak 500 familia kalean utzi nahi dituela salatzeko manifestazioa deitu dute Iruñean
Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa iragarri dute urriaren 17rako Iruñeko Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, Sanduzelai eta Arrotxapeko bizilagunek, LAB sindikatuaren babesarekin, Testa funtsak BOE kalifikazioa galdu duten 500 etxebizitzen kontratuak ez dituela berrituko eta bizilagunak kaleratuko dituela salatzeko.
Testa Blackstoneren (higiezinen inbertsiorako munduko funts handienaren) filiala da. Duela aste batzuk, bizilagunei eskutitzak bidaltzen hasi da, alokairu kontratua amaitzen zaienean, ez dituztela berrituko eta etxea utzi beharko dutela jakinaraziz.
Etxebizitza horiek “diru publikoarekin eraiki” zirela eta maizterrek "20 urte baino gehiago daramatzatela alokairuak ordaintzen" salatzen dute. Gainera, horietako asko zaurgarritasun egoeran daudela ere azaldu dute.
Duela 10 urte inguru galdu zuten BOE kalifikazioa 500 etxebizitza horiek eta gaur egungo jabea Testa da. Bizilagunek salatu dutenez, “etxeak merkatu pribatuan, gehiegizko prezioan, saltzea da enpresaren asmoa”. “Nafarroan inoiz ikusi gabeko higiezinen espekulazio-operazioa, betikoak aberasteko", baieztatu dute.
Nafarroako Gobernuari esku hartu dezala eta etxebizitza horiek parke publikoaren parte izatera pasa daitezela eskatzen diote, baita etxegabetze mehatxuak gelditu daitezela eta bizitoki egonkortasuna bermatuko duten kontratu mugagabeak sinatzea.
Hori aldarrikatzeko manifestazioa Baluartetik abiatuko da urriaren 17an, 17:30ean.
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