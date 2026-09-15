Energia berriztagarriak
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Donostiako Udalak eguzki planta berri bat eraikiko du Martutenen, 11 udal eraikin hornitzeko

Arantzazuko Ama instalazioak urtean 90.000 kWh baino gehiago ekoitziko ditu, eta ekipamendu publikoen autokontsumoa zabalduko du, Iñigo Garcia Donostiako Ingurumen eta Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako zinegotziak adierazi duenez.

GRAFCAV1826. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/04/2026.- El alcalde de San Sebastián Jon Insausti, ha enviado una carta al presidente de Kutxa Fundazioa para pedirle que el patronato de esta entidad se replantee el cierre del museo de la ciencia Eureka! que, a su juicio, implica "la pérdida de todo un referente en la divulgación científica en Euskadi". EFE/Juan Herrero.

Agentziak | EITB

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Guztira 11 udal eraikin hornituko dituen eguzki planta berri bat eraikiko du Donostiako Udalak Martutene auzoan. Horrela, Arantzazuko Ama instalazioak urtean 90.000 kWh baino gehiago ekoitziko ditu, eta ekipamendu publikoen autokontsumoa zabalduko du, Iñigo Garcia Donostiako Ingurumen eta Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako zinegotziak adierazi duenez.

Garciak ohar batean jakitera eman duenez, Udalak "aurrerapausoak ematen jarraitzen du, energia berriztagarriak eta autokontsumo partekatua bultzatuz.

"89.691,74 euroan esleitu den instalazio berriak 11 udal eraikin hornituko ditu", zehaztu du Garciak. 

"Ikastetxeko kirol kantxen estalkian egongo den instalazio berriak 100 kW-ko potentzia nominala izango du, eta 500 Wp-ko 200 eguzki panelek osatuko dute", erantsi du.

"Horrekin, urtean 90.090 kWh-ko ekoizpena aurreikusi dugu, eta 2.000 metroko eremuan dauden udal ekipamenduen artean banatuko da", esan du.

Hamaika eraikin horien artean ikastetxeak, kultura instalazioak eta adinekoen elkarteak daude. Adibidez, Amara auzoko Ernest Lluch Kultur Etxea izango da bertan sortutako energiaren hartzaile nagusietako (energiaren % 38) bat.

Bestalde, Garciak aurreratu du Mons kiroldegian instalazio fotovoltaiko handiago bat proiektua ari dela lantzen Udala. "Azterketen fasean dago gaur egun, eta 1.560 eguzki panel inguru jartzea aurreikusten du", azaldu du.

Energia berriztagarriak Gipuzkoa Ekonomia Donostia

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