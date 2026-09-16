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Euskadik 25 milioi euro inguru bideratuko ditu altzairuaren eta metalen erabilera zirkularra sustatzera

Basque Zirkular Metals proiektuak 11 industria-enpresa eta bost kluster bilduko ditu, eta Produktuaren Pasaporte Digitala jarriko du martxan 2026an.

Agentziak | EITB

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Eusko Jaurlaritzak 25 milioi euro inguru bideratuko ditu Basque Zirkular Metals proiektuaren bidez, altzairuaren eta metalen erabilera zirkularra sustatzeko. Diruaren % 70 kapital pribatua izango da.

Proiektuak 11 industria-enpresa, bost kluster eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak bilduko ditu. Siderurgian, automobilgintzan, mugikortasun jasangarrian, energia eolikoan, fabrikazio aurreratuan eta eraikuntzan eragingo du.

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak asteazken honetan aurkeztu du ekimena Barakaldon. Besteak beste, ArcelorMittal Sestao, Sidenor, Tubacex, CAF, Gestamp eta Haizea Wind Group enpresek parte hartuko dute.

Materialen trazabilitatea

Proiektuaren lehen urratsetako bat Produktuaren Pasaporte Digitala 2026an abian jartzea izango da. Europar Batasunaren eskakizunari erantzuten dio tresnak, eta altzairuaren, aluminioaren eta beste metal batzuen trazabilitate digitala hobetzea du helburu.

Gainera, kalitatezko bigarren mailako lehengaien eskuragarritasuna hobetzea, materialen berrerabilera eta sailkapena sustatzea eta teknologiak garatzea aurreikusten du proiektuak. Helburuen artean daude, halaber, lehengaien kanpo-mendekotasuna murriztea eta karbono-isuri txikiagoa duten produktuak bultzatzea.

Irantzu Allende Trantsizio Energetikoko sailburuordeak azaldu duenez, altzairuak eta metalek industriaren balio erantsi gordinaren % 49 eta 110.000 lanpostu baino gehiago hartzen dituzte Euskadin. Urtero 10 milioi tona metal inguru kontsumitzen dira, eta industria-materialen karbono-aztarnaren % 63 dagokie.

Allenderen arabera, helburua ez da Euskadin lehengai gehiago ekoiztea, baizik eta materialak hobeto aprobetxatzea, haien trazabilitatea hobetzea eta bigarren mailako lehengaien erabilera handitzea.

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