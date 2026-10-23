Llega la hora de las semifinales en el Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris
Este sábado, 24 de octubre, el polideportivo Plazaola de Larraun-Lekunberri servirá de sede para el primer recital de la fase de semifinales, en el que cantarán Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarraga, Saioa Alkaiza, Xabat Galletebeitia y Xabat Illarregi.
El Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris marcha ya hacia la final, que acogerá el 20 de diciembre el Nafarroa Arena de Pamplona. A las y los 17 bertsolaris clasificados en la primera fase del Campeonato, se les unen ahora las y los siete finalistas de 2022. Siete citas dilucidarán qué siete bertsolaris consigan el pase a la final, en la que los y las esperará la actual campeona, Maialen Lujanbio.
La primera sesión de semifinales tendrá lugar este sábado, 24 de octubre, en el complejo deportivo Plazaola de Larraun-Lekunberri a partir de las 17:00 horas, y se podrá seguir en streaming a través de ORAIN. Cantarán Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarraga, Saioa Alkaiza, Xabat Galletebeitia y Xabat Illaregi.
Las semifinales constarán de dos fases; la primera fase se disputará en Larraun-Lekunberri, Eibar (31 de octubre), Gernika-Lumo (7 de noviembre) y Biarritz (14 de noviembre), y seis bertsolaris cantarán en cada uno de los recitales.
Una vez completadas estas cuatro sesiones, los y las seis bertsolaris que hayan obtenido la puntuación más baja quedarán fuera, y los dieciocho restantes volverán a cantar, en grupos de seis, en la segunda vuelta de semifinales, en San Sebastián (21 de noviembre), Vitoria-Gasteiz (28 de noviembre) y Bilbao (5 de diciembre).
Finalmente, sumadas las puntuaciones de las dos mangas, siete bertsolaris pasarán a la final, donde les espera la actual campeona, Maialen Lujanbio. El 20 de diciembre sabremos quién se pondrá la txapela.