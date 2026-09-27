Ane Labaka garaile, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako hirugarren saioan
Ane Labaka gailendu da gaur Lekeition (Bizkaia), Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako hirugarren saioan. Horrenbestez, zuzenean sailkatu da hurrengo faserako, eta Gernika-Lumon kantatuko du, azaroaren 7an.
Txapelketa hasi zenetik lehen aldiz, sarrera guztiak salduta egin dute bertso saioa, Santi Brouard kiroldegian.
Ariketa puntuagarriak osatu ostean, bertsolari lasartearra izan da puntu gehien batu dituena, 681, hain zuzen. Horrela, Gernika-Lumon kantatuko du, azaroaren 7an. Gainerako bost bertsolariek puntuazioaren arabera izango dute finalaurrekoetara sailkatzeko aukera.
Horrela geratu dira gaurko puntuazioak:
Hurrengo bi saioak datorren asteburuan jokatuko dira Donapaleun (Nafarroa Beherea) eta Tolosan (Gipuzkoa), 17:00etatik aurrera.