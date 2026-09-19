Miren Artetxek irabazi du Hazparnen eta zuzenean sailkatu da txapelketaren bigarren faserako
Abian da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Gaur, larunbata, Hazparnen (Lapurdi) jokatu dute lehen saioa eta Miren Artetxe nagusitu da, 709 puntu zakuratuta. Horrenbestez, txapelketaren bigarren faserako sailkatu da lasartearra, eta Eibarren (Gipuzkoa) kantatuko du urriaren 31n.
Gainerako bost bertsolariek —Maddi Ane Txoperena, Xabat Galletebeitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena—lehenenengo fasea amaitu arte itxaron beharko dute finalaurrekoetara sailkatu diren edo ez jakiteko.
Honela geratu dira puntuazioak gaurko saioan:
Txapelketaren lehen faseak zazpi kanporaketa ditu, eta 42 bertsolari arituko dira nor baino nor. 17 pasatuko dira bigarren fasera, finalaurrekoetara, eta horiei 2022ko finalistak batuko zaizkie.