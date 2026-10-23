Bertsolaritza
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Larraun-Lekunberriko finalaurrekoa, zuzenean

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18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan dago. Urriaren 24an, larunbatarekin, Larraun-Lekunberriko Plazaola kirolgunean, Amets Arzallusek, Beñat Gaztelumendik, Gorka Pagonabarragak, Saioa Alkaizak, Xabat Galletebeitiak eta Xabat Illaregik kantatuko dute.
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