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Larraun-Lekunberriko finalaurrekoa, zuzenean
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan dago. Urriaren 24an, larunbatarekin, Larraun-Lekunberriko Plazaola kirolgunean, Amets Arzallusek, Beñat Gaztelumendik, Gorka Pagonabarragak, Saioa Alkaizak, Xabat Galletebeitiak eta Xabat Illaregik kantatuko dute.
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